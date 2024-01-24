"Наконец-то мы дождались этого события. 29 декабря Росавиация выдала нам сертификат на базовое техническое обслуживание. Прошли аудит и с 3 января начали два чека по базовому техническому обслуживанию Sukhoi Superjet 100-95LR и Airbus А-320", — сообщил технический директор "Ямала" Дмитрий Велешку журналистам в среду.

Техобслуживание в новом ангаре поочередно будут проходить все суда авиаперевозчика, в год планируется техобслуживание 12-15 самолетов.

По словам Велешку, ввод ангарного комплекса позволит существенно сократить расходы на техобслуживание. "Ранее для техобслуживания приходилось привлекать сторонние компании и даже отправлять воздушные суда за рубеж", — отметил он.

Согласно материалам авиакомпании, общая площадь ангарных помещений составляет 18,8 тыс. кв. м, включая секцию для собственно техобслуживания площадью 6,7 тыс. кв. м и производственные помещения почти на 3 тыс. кв. м.

На территории комплекса также расположены трансформаторная подстанция с дизель-генераторной установкой, собственная котельная, компрессорная станция, насосная станция пожаротушения с резервуарами противопожарного запаса воды и инновационная роботизированная система пожаротушения очага возгорания. На трех этажах ангара размещаются технические и офисные помещения, лабораторный корпус.

Ранее сообщалось, что строительство ангарного комплекса началось в 2020 году, его вело АО "Терминал-Рощино" (принадлежит департаментам имущества Тюменской области и ЯНАО).

Стоимость проекта, по данным на 2021 год, составляла 2,5 млрд рублей, финансировали его в равных долях правительства Тюменской области и ЯНАО. В конце 2022 года Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ выделили из своих бюджетов дополнительные 500 млн рублей, поскольку произошло удорожание проекта из-за роста цен на оборудование, металлоконструкции и материалы.

Разрешение на ввод ангарного комплекса в эксплуатацию было получено в начале октября 2023 года. В конце октября ангарный комплекс был передан в аренду авиакомпании.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" — основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно данным отчетности компании за 2022 год, перевозчик полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО. Самолетный парк авиакомпании состоит из 15 самолетов Superjet 100-95LR, восьми А-320 и трех CRJ-200LR.