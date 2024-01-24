В Екатерининском дворце покажут более 50 предметов из собрания музея и частных коллекций, редкие фотографии. Значительная часть их раньше никогда не экспонировалась.

Выставка рассказывает об обороне, оккупации и освобождении города Пушкин во время Великой Отечественной войны, о восстановлении его дворцов и парков. Экспозицию составили предметы из собрания ГМЗ "Царское Село" и нескольких частных коллекций; фотографии из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Историко-литературного музея города Пушкина, Российского государственного архива кинофотодокументов.

В экспозицию вошли личные вещи, документы, оружие и награды советских воинов, освобождавших город Пушкин в январе 1944 года; найденные в разное время на территории парков артефакты военного времени.

Посетители увидят подлинную скульптуру "Девушка с кувшином" — поэтический символ Екатерининского парка.