"Они еще в процессе передачи — три самолета А321", — сказал Велешку, отвечая на вопрос, вернул ли "Ямал" ГТЛК эти воздушные суда.

В настоящее время в парке "Ямала" остаются 15 самолетов Superjet 100, восемь А320 и три Bombardier CRJ-200LR.

В пресс-службе ГТЛК "Интерфаксу" подтвердили, что авиакомпания вернула самолеты. "Действительно, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по итогам туристического сезона авиакомпания "Ямал" вернула три самолета A321", — отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы ГТЛК, в настоящее время лизинговая компания ведет переговоры с интересантами по ремаркетированию этих воздушных судов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", перевозчик изучает возможность взять эти самолеты в операционный лизинг.

"Да, такой вариант рассматриваем, мы находимся в контакте по данному вопросу с представителями авиакомпании "Ямал". Однако окончательное решение зависит от многих факторов. Пока говорить что-то определенное преждевременно", — отметили в пресс-службе.

В августе источник "Интерфакса" сообщал, что "Ямал" не исключает досрочного возврата ГТЛК трех А321 "в связи с их несоответствием текущей бизнес-модели авиакомпании". Вопрос обсуждался на совещании в Росавиации, в результате чего стороны договорились о продлении эксплуатации лайнеров до конца октября — "с целью успешного завершения туристического сезона".

"Ямал" — основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Согласно данным ЕГРЮЛ, компания полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из 52 самолетов Airbus.