Как сообщает пресс-служба музея, в зале, посвященном основательнице Музея-института Людмиле Митусовой, будет проходить выставка одной витрины "Семья Митусовых и блокада".

"В кольце блокады и на Ленинградском фронте погибли многие члены этой семьи. В январе 1942 года ушел из жизни Степан Митусов — двоюродный брат Елены Ивановны, верный друг Рерихов. Из большой семьи в 8 человек (три поколения) в живых остались только Людмила и Татьяна — дочери Степана Степановича", — отмечают в музее.

В годы блокады они смогли сохранить наследие Рерихов, которое стало основой для создания музея в Петербурге. Митусова была бойцом 339-го батальона Местной противовоздушной обороны Ленинграда, награждена медалью "За оборону Ленинграда", другими памятными знаками и отличиями. На выставке представлены мемориальные вещи Митусовых.

На выставке "Ленинград. 1941-1945. Автолитографии И. С. Астапова. К 80-летию полного снятия блокады Ленинграда" будут представлены 15 автолитографий, созданных художником в блокадном городе.

В период Великой Отечественной войны Иван Степанович был одним из активных участников объединения поэтов и плакатистов-сатириков "Боевой карандаш". Художник также автор литографских листов и рисунков из жизни блокадного города, портретов своих коллег-художников.

С марта по декабрь 1942 года был командирован на Волховский фронт в 80-ю Ленинградскую стрелковую дивизию. Выполнил более 200 натурных зарисовок. В 1943-1945 годах создал цикл автолитографий "Военный и послевоенный Ленинград". В 1945 году было издано 15 автолитографий этого цикла.