В прошлом году Lufthansa согласовала с министерством экономики и финансов выкуп у государства 41%-й доли в ITA Airways.

"Предварительная оценка ЕК показала, что сделка может ограничить конкуренцию в сфере пассажирских авиаперевозок на ряде ближних и дальних маршрутов", — говорится в сообщении ЕК.

Речь идет как о перелетах из Италии в страны Центральной Европы, так и о дальних направлениях, в том числе в США, Канаду, Японию и Индию.

"Lufthansa и ITA уже являются сильными и близкими конкурентами в сфере пассажирских авиаперевозок на определенных маршрутах в Италию и из нее", — отмечается в сообщении ЕК.

Сделка также может еще больше укрепить позиции Lufthansa в миланском аэропорту Линате, что способно ухудшить возможности конкурентов, считают в ЕК.

Регулятор имеет право проводить углубленную проверку в течение 90 дней, то есть до 6 июня.

Акции Lufthansa прибавляют в цене 1,6% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 23%.