"Сейчас обстановка на взлётно-посадочной полосе следующая: видимость — 50 метров; порывы ветра — до 24 м/с; сильная метель. Аэровокзал работает по фактической погоде. Такие условия — неблагоприятные и небезопасные для наших пассажиров", — сообщает пресс-служба терминала в среду.

По ее данным, очистка взлетно-посадочной полосы и перрона осуществляется постоянно методом патрулирования.

Согласно онлайн-табло терминала, на вылет задержаны 16 рейсов, в том числе два рейса в Москву, в Харбин (КНР), Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Советскую Гавань, а также внутри Сахалинской области, в том числе на Курилы. Из них 10 рейсов перенесены на 25 января, рейс в Харбин — на 27 января. На прилет задержаны 17 рейсов по тем же направлениям, 10 рейсов перенесены на четверг. В числе перенесенных рейсов — почти все внутри Сахалинской области, за исключением рейса в Советскую Гавань и Харбин.

Как сообщалось, Сахалин во вторник оказался под влиянием мощного циклона, который принес метели на юг острова. Школьники юга Сахалина переведены на дистанционное обучение. С вечера вторника на юге острова закрыты дороги, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в другие районы Сахалина. В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС, общественный транспорт в городе в среду не работает из-за сильной метели и нулевой видимости на дорогах

Паромная переправа Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась вечером в понедельник из-за шторма в Татарском проливе, предположительно возобновит работу 26 января.