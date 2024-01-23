"Согласно статистике за 12 месяцев 2023 года после введения удвоенной ставки курортного сбора число отказников от его уплаты уменьшилось на 34%. Число кисловодских гостей, отказывающихся уплачивать курортный сбор, составляет 0,3% от всего числа туристов", — говорится в сообщении.

В то же время количество отдыхающих, которым представлены льготы для пребывания, достигло 42,1 тыс человек, что на 17% больше, чем годом ранее. Их число составляет 13% от общего количества людей, уплативших курортный сбор.

Отмечается, что уменьшение числа туристов, отказывающихся от уплаты курортного сбора, говорит об обоснованности курортной ставки.

"Если в 2022 количество отказников было 1,62 тыс. человек, то в 2023 году стало 1,07 тыс. человек. И это при том, что в 2023 году ставка была увеличена в 2 раза. Это говорит о том, что туристы видят, как реализуются средства курортного сбора и как это делает наш город привлекательнее и комфортнее", — приводятся в сообщении слова главы Кисловодска Евгения Моисеева.

Ранее сообщалось, что 650 млн рублей курортного сбора собрали в Ставропольском крае в 2023 году, средства были направлены на развитие инфраструктуры.