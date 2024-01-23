Первый рейс по новому маршруту состоялся 20 января с 98%-й загрузкой.

Smartavia будет выполнять рейсы из Калининграда в Челябинск один раз в неделю. По данному направлению у авиакомпании действуют субсидированные тарифы. Время в пути составляет 4 часа 30 минут.

В настоящее время Smartavia совершает регулярные полеты из Калининграда по пяти направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и Челябинск.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2023 года "Храброво" вышел на рекорд в своей истории, обеспечив общий пассажиропоток в количестве 4 млн 300,625 тыс. человек.