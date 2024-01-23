"У нас обнаружилось открытие в архивах — замечательные рисунки театрального художника Михаила Григорьева, неизвестные прежде зарисовки того, что было в бомбоубежищах Эрмитажа", — сказал Пиотровский.

26 января рисунки будут представлены в Эрмитажном театре.

Заместитель заведующего научным архивом рукописей и документального фонда Эрмитажа Елена Соломаха уточнила, что работы долго хранились в архиве как рисунки неизвестного художника, однако теперь удалось подтвердить авторство.

"Эрмитаж сыграл большую роль и во время блокады, и в сохранении памяти о блокаде. Не устаю напоминать, что после войны памяти о блокаде не существовало, она возродилась. И в этом возрождении сыграл свою роль и Эрмитаж. (...) В своих памятных мероприятиях мы объединяем самые разные искусства: это театр, музыка, балет, живопись, современные инсталляции, виртуальная реальность", — сказал Пиотровский.

Так, 26 января в Эрмитажном театре также покажут мебель с императорской яхты "Полярная звезда", которая служила плавбазой Балтийского флота, стояла у Эрмитажа и в блокаду обеспечивала музей электричеством.

В тот же день в подвале Нового Эрмитажа, в самом помещении бомбоубежища, будет открыта инсталляция, посвященная его истории, при участии струнного квартета филармонии. Под музыку Шостаковича и Баха будут зачитаны два блокадных письма сотрудников Эрмитажа.

В 16:00 26 января в атриуме Главного штаба состоится фортепианный концерт студентов училища им. Мусоргского: прозвучат произведения композиторов блокадного Ленинграда.

Кроме того, 27 и 28 января в музее пройдут показы спектакля "Живые картины блокады" режиссера Игоря Коняева. Пиотровский пояснил, что это совместный проект Эрмитажа и театра "Балтийский дом", основанный на дневниках, письмах и воспоминаниях музейщиков.

28 января в 18:00 в Гербовом зале Зимнего дворца запланирована лекция-концерт "Спасение коллекции Эрмитажа" в память об эвакуации шедевров эрмитажного собрания на Урал, а затем об их возвращении.

Как подчеркнула Соломаха, экспонаты вывезли в рекордно короткие сроки.

"Этого не было ни в одном музее города, все благодаря тому, что Иосиф Орбели, наш легендарный директор, настолько заранее смог подготовиться к предстоящей войне, что уже с 1938 года в Эрмитаже потихоньку секретным образом шла подготовка к возможной эвакуации", — сказала она.

Свердловск (ныне Екатеринбург) как место эвакуации был определен в 1940 году.

Первый эшелон в 500 тыс. экспонатов был упакован за неделю, начиная с 23 июня 1941 года. Работали над этим не только 150 сотрудников и 250 членов их семей, уточнила Соломаха.

"Пришло очень много народу, которые просто помогали сотрудникам: художники, студенты, все, кто любили Эрмитаж, пришли помогать эвакуации", — сказала она.

В результате 1 июля отправился первый, а 20 июля — второй эшелон. Третий отправить не удалось, так как замкнулось кольцо блокады.