"В 2004 году правообладателем было возведено и введено в эксплуатацию трехэтажное здание гостиницы площадью 2,5 тыс. кв. м. Спустя время гостиница была закрыта, здание не эксплуатировалось и пришло в негодность. В результате объект был включен в перечень по ликвидации, здание было признано аварийным и подлежащим сносу", — приводятся в сообщении слова министра правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко.

Он добавил, что собственник самостоятельно демонтировал аварийное строение и вывез строительный мусор. В настоящее время участок свободен от постройки, порядок его дальнейшего использования пока не определен.

Всего на территории округа Домодедово было выявлено 217 объектов незавершенного строительства. Снесено, достроено и приведено в соответствие 127 объектов, что составляет более 58% от общего количества.