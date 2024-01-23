"В День снега на Поляне 960 гостей ждали семейные эстафеты и живая музыка. В парке "Времена года" организовали детскую анимацию. Всего в праздничной программе приняло участие несколько сотен человек", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в честь традиционного праздника на курорте прошли любительские соревнования по горным лыжам и сноуборду. За звание лучших состязались участники в возрасте от 6 до 16 лет.

"Все участники были отмечены призами, а победители эстафет получили сертификаты в СПА и ски-пассы", — отмечается в сообщении.

День снега отмечают на всех горнолыжных склонах с 2012 года. Этот необычный праздник был учрежден по инициативе Международной федерации лыжного спорта, чтобы повысить интерес аудитории к зимним видам.

На курорте "Красная Поляна" работает 30 км трасс для дневного катания и 5 км трасс для вечернего, 8 официальных фрирайд-зон и несколько сноупарков. Благодаря уникальным климатическим условиям горных цирков на высоте более 2000 метров над уровнем моря снег лежит вплоть до июля.