Ранее директор магазина сообщила в полицию о недостаче товара. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что при разгрузке неизвестный мужчина похитил из автомобиля ящик виски.

"По камерам видеонаблюдения оперативники отследили маршрут передвижения подозреваемого и установили его личность", — сказал сотрудник пресс-службы.

Им оказался ранее судимый гость курорта, которого задержали по адресу временного проживания в Сочи. "Ящик алкоголя мужчина выпил с друзьями. Во время задержания он был пьян", — отметил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). На период производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.