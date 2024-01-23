В частности, будет отремонтирован 12-километровый участок федеральной трассы Р-217 "Кавказ" на подъезде к республиканской столице, говорится в сообщении.

В рамках работ автотрассу к Черкесску расширят с двух до четырех полос.

Также на территории курортного Домбая специалисты капитально отремонтируют мосты через реки Домбай-Ульген и Аманауз, расположенные на 119 км федеральной автодороги А-155 Черкесск — Домбай — граница с Республикой Абхазия.

Отмечается, что во время капремонта ширину каждого из мостов расширят до 14 метров.