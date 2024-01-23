"Всё больше жителей страны отдают предпочтение внутреннему туризму. В этом нам помогает национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", за последние два года регион получил рекордные объёмы федерального финансирования — порядка 300 млн рублей", — цитирует губернатора пресс-служба.

Сообщается, что на 2024 год регион уже получил 170 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на строительство модульных некапитальных средств размещения, модернизацию оборудования, строительство круглогодичных бассейнов и продвижения крупных событийных мероприятий.

По информации агентства по туризму Ульяновской области, в прошлом году объём платных услуг в индустрии туризма и гостеприимства составил 5,3 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей — в коллективных средствах размещения.

"В 2023 году объём частных инвестиций в отрасль туризма составил 850 млн рублей, что на 7% превышает показатели 2022 года. Задачей на текущий год является привлечение не менее 1,2 млрд рублей частных инвестиций", — приводятся в сообщении слова директора регионального агентства по туризму Дениса Ильина.

Больше всего гостей приезжает в Ульяновскую область из Самарской области (более 20%) и Москвы (17% гостей).