Сообщается, что на 2024 год регион уже получил 170 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на строительство модульных некапитальных средств размещения, модернизацию оборудования, строительство круглогодичных бассейнов и продвижения крупных событийных мероприятий.
По информации агентства по туризму Ульяновской области, в прошлом году объём платных услуг в индустрии туризма и гостеприимства составил 5,3 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей — в коллективных средствах размещения.
"В 2023 году объём частных инвестиций в отрасль туризма составил 850 млн рублей, что на 7% превышает показатели 2022 года. Задачей на текущий год является привлечение не менее 1,2 млрд рублей частных инвестиций", — приводятся в сообщении слова директора регионального агентства по туризму Дениса Ильина.
Больше всего гостей приезжает в Ульяновскую область из Самарской области (более 20%) и Москвы (17% гостей).