"Наша область по праву гордится тем, что в Верхневолжье находится большое количество таких объектов. Это серьезный ресурс для работы, в том числе по духовно-нравственному воспитанию. Важно, чтобы каждое новое поколение не только строило новое, но и сохраняло наше богатое наследие", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Так, в 2024-2025 годах запланирована реставрация значительного количества объектов в Бежецке, Весьегонске, Твери, Вышнем Волочке, Калязине и других муниципалитетах.

Кроме того, планируется завершение реставрации памятников истории и культуры к знаменательным датам: 950-летию первого летописного упоминания города Торопца и 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина.

В прошлом году начались работы по обновлению усадебного комплекса в селе Берново, где в 1820-1830 годах бывал Пушкин, драмтеатра в Вышнем Волочке, Церкви Богоявления в Торопце, комплекса застройки на набережной А.Никитина.

В ближайшие годы планируется привести в порядок еще ряд объектов: образец жилой застройки по ул. Преподобного Макария в Калязине (проект "Калязинская слобода"), особняк братьев Невортиных в Бежецке, флигель дворянской усадьбы по ул. Дзержинского в Торжке, Казанскую церковь и церковь Троицы в Весьегонске.

Также будет продолжено развитие архитектурно-этнографического комплекса в Василёво, городской усадьбы М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери.

Среди актуальных задач — активное вовлечение объектов в хозяйственный оборот и привлечение частных средств для восстановления достопримечательностей Верхневолжья.

Так, в здании в областном центре, где располагался кинотеатр "Вулкан", после проведения восстановительных работ планируется открыть музей, посвященный тверскому краеведу Вячеславу Воробьеву. В настоящее время готовится проект реставрации и дальнейшего развития Дома Дворянского собрания (Дома офицеров), Дворца пионеров в Твери.

При обсуждении вопроса губернатор прокомментировал реализацию проекта по созданию в Твери культурно-исторического кластера "Речной".

"Мы приняли решение о восстановлении и Речного вокзала, и Отроч монастыря. У нас сохранился Успенский собор, который являлся одним из центральных соборов обители. По Речному вокзалу есть все замеры, сейчас идут археологические изыскания", — сообщил Руденя.

Помимо этого, на заседании областного правительства было поддержано решение о воссоздании исторического тракта от села Кой Сонковского округа в сторону Углича.

Кроме того, предполагается проведение экскурсий по уникальным достопримечательностям, интересным местам Тверской области по аналогии с культурно-архитектурным проектом "Узнай Москву". Участниками таких мероприятий могут стать как жители, так и гости Верхневолжья, добавили в пресс-службе.

Всего в Тверской области насчитывается более 10 тыс. объектов культурного наследия: 3270 памятников архитектуры, 1289 — истории и монументального искусства, 5920 — археологии. По их количеству Верхневолжье является лидером в Центральном федеральном округе.