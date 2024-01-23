"Работы по ремонту мы планировали завершить за 11 месяцев и открыть станцию 4 февраля текущего года. В настоящий момент завершаем монтаж устройств пассажирской автоматики, досмотрового оборудования и планируем завершить работы ранее намеченного срока, уже 30 января открыть двери станции для пассажиров", — говорится в видеокомментарии первого заместителя начальника метрополитена Антона Гниломедова, размещенном в сообществе ГУП "Петербургский метрополитен" во "ВКонтакте".

В декабре 2023 года вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем телеграм-канале заявлял, что "Ладожская" откроется 27 января — к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Как сообщалось, станция "Ладожская" закрылась на ремонт в марте 2023 года. В ходе работ планировалось восстановить гидроизоляцию наклонного хода и заменить водоотводящие зонты, капитально отремонтировать эскалаторы, заменить внутренние системы и коммуникации, облицовку стен и напольное покрытие.

Станция метро "Ладожская" входит в состав Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии, расположена между станциями "Большевиков" и "Новочеркасская".