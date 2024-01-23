"В рамках поручения президента Российской Федерации "Пять морей и озеро Байкал" правительством Калининградской области прорабатывается проект создания интегрированного курорта "Белая Дюна" южнее Янтарного городского округа. Проектом, в том числе, предусматривается строительство аквапарка", — написал Ермак.

По его словам, новый объект для жителей области и туристов может появиться не ранее чем через пять лет. При этом, как минимум, два года уйдет на проектирование и еще три — непосредственно на строительство — "при условии, что и проект всего курорта "Белая Дюна" начнет реализовываться в ближайшее время".

Как сообщалось, летом 2023 года было подписано соглашение между правительством Калининградской области и корпорацией АО "Туризм. РФ" о строительстве большого курорта недалеко от поселка Янтарный.

Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей, из них 37 млрд рублей — средства государства. Эти деньги направят на создание инженерной инфраструктуры, в том числе, железнодорожной и коммунальной.

В настоящее время администрация Зеленоградского района проводит общественные обсуждения поправок в генплан муниципалитета о переводе земель сельхозназначения в курортную зону. На площади 160 га предполагается строительство санаторных объектов площадью почти 2 млн кв. метров.

Ещё 320 га земли планируют отнести к многофункциональной общественно-деловой зоне. На ней будут строиться как коммерческие здания, так и непосредственно связанные с обслуживанием курорта. Их общая площадь составит примерно 4,7 млн кв. метров.

Правительство Калининградской области уже давно ведет поиск инвесторов для строительства в регионе крупного парка развлечений, который бы стал "якорным" проектом для развития туристического бизнеса.