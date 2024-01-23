"Генеральный агент авиакомпании "Туркменистан" в России сообщил о запуске стыковочных рейсов Москва — Ашхабад — Куала-Лумпур и Москва-Ашхабад-Хошимин", — говорится в телеграм-канале Turkmenportal.

Регулярные рейсы в Куала-Лумпур будут выполняться по вторникам, средам и четвергам с 15 февраля по 30 марта, а затем по вторникам и четвергам с 31 марта по 26 октября. Полеты из России в Хошимин будут осуществляться по вторникам, средам и четвергам с 5 по 30 марта, а затем по пятницам, субботам и воскресеньям с 31 марта по 26 октября.

Перелеты предполагаются на широкофюзеляжных самолетах Boeing-777 с двухклассной компоновкой. Стоимость билетов в обе стороны на рейсы в эконом-классе по обоим направлениям составит от 55 тыс. рублей.

"Туркменховайоллары" — флагманский перевозчик Туркмении, выполняет внутренние и международные авиаперевозки. Пассажиропоток сосбавяет около 2 млн человек в год. Базовым является ашхабадский международный аэропорт. Сейчас авиакомпания перевозит около 2 миллионов пассажиров в год.