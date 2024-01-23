"В 2024 году республике на реализацию нацпроекта одобрена сумма в размере более 21 млн рублей. На эти средства планируется создать модульные некапитальные средства размещения туристов. Также планируется благоустройство 25 туристических локаций в горах", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помимо этого, с учетом растущего потока туристов власти рассчитывают увеличить номерной фонд путем строительства гостиниц Цей-Лоам и Кязи, а также глэмпингов в Джейрахском районе, гостиницы "Орлиное гнездо" в Сунженском районе и гостиниц в городах Магасе и Назрани.

В Ингушетии в 2023 году 115 тыс. туристов посетили республику с одной и более ночевкой. Загрузка гостиниц в самый активный летний сезон, с мая по октябрь, составила 72%. При этом в 2022 году данный показатель достигал лишь 66%. В низкий сезон, в период с ноября по апрель, загрузка гостиниц в среднем составила 42%, в 2022 году — 38%.

Рост числа туристов в Ингушетии Комтуризма связывает с увеличением номерного фонда. В 2023 году он был увеличен на 17% и в настоящее время состоит из 625 номеров.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что у Ингушетии также есть основания для оптимистических прогнозов по развитию внутреннего туризма.

"В развитие круглогодичного курорта "Армхи" до 2030 года будет вложено более 13 млрд рублей. Кроме того, федеральные нацпроекты помогают нам развивать ряд туристических направлений. Все эти мероприятия в комплексе должны вывести Ингушетию в топ российских курортных регионов", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Как отметил руководитель республики, в январе текущего года планируется открыть горнолыжный сезон на территории курорта "Армхи". Предполагаемое количество участников — свыше 1, 5 тыс. человек.