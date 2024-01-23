Как сообщила в среду пресс-служба министерства, разработан проект федерального закона, который, в частности, предполагает необходимые изменения в Земельном кодексе и законе об автодорогах (№257-ФЗ).

"Вдоль автомобильных дорог первой категории, имеющих высокую интенсивность движения и скоростной режим, предлагается размещать объекты дорожного сервиса исключительно в составе многофункциональных зон. Это позволит минимизировать количество примыканий к таким автодорогам, а следовательно — уменьшить вероятность снижения скоростного режима, возникновения дорожно-транспортных происшествий", — отмечается в сообщении Минтранса.

Многофункциональная зона дорожного сервиса (МФЗ) — относительно новый формат комплексных услуг и сервисов, собранных на одной территории для водителей и пассажиров. Здесь можно отдохнуть, перекусить, при необходимости заехать на АЗС. В такой зоне должно размещаться все необходимое в пути: фудкорт, торговый пункт, аптека, комната матери и ребенка, туалеты, душевые и др.

Приоритетное размещение объектов дорожного сервиса в составе МФЗ позволит оказывать широкий спектр сервисных услуг на одной территории. В Минтрансе отмечают, что вопрос формирования МФЗ до сих пор не был законодательно урегулирован. Предлагаемые министерством изменения также будут уточнять понятие объектов дорожного сервиса и критерии их расположения, регулировать вопрос размещения мобильных объектов дорожного сервиса (фудтраков, мобильных АЗС).

Законопроект предусматривает возможность проведения владельцем автодороги работ по обустройству МФЗ примыканиями, площадками отдыха и т.д., что позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов при создании объектов придорожной инфраструктуры и обеспечит автодороги минимальным перечнем услуг, отмечают в Минтрансе.