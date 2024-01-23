Изначально информацию о найденыше с ранами на голове опубликовали в соцсетях. Местные жители и зоозащитники обратились за помощью к специалистам из районной ветеринарной станции и Кандалакшского заповедника.

"При осмотре у животного выявлены незначительные повреждения кожного покрова на морде и правой передней конечности. Раны обработаны с применением антисептических средств и проведена антибиотикотерапия", — сообщает оперштаб со ссылкой на комитет по ветеринарии Мурманской области.

Специалисты убедились, что состояние тюленя не вызывает опасений, и выпустили его на побережье Белого моря.

Считается, что Кандалакша и отводной канал Нивской ГЭС — единственное в России место, куда заплывают щенки гренландского тюленя на пути из Белого моря на север. При этом местные жители и водители периодически обнаруживают у трасы тюленей, которые "теряют море". В Кольском центре охраны природы объясняли, что молодые ластоногие могут быть дезориентированы и, принимая темнеющий вдали лес за море, способны проползти очень большое расстояние.