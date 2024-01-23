Пресс-служба ВВСС 22 января сообщала, что в Петербурге до 6 утра вторника прогнозируются сложные погодные условия, из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживаются, в расписании возможны изменения. Затем в компании уточнили, что продолжение штормового ветра ожидается до 13.00 вторника.
Северо-Западная транспортная прокуратура, в свою очередь, в ночь на вторник сообщила, что из-за метеоусловий "Пулково" приостановил отправку и прием авиарейсов.
На запасные аэродромы из-за непогоды минувшей ночью ушли 22 рейса, они вернулись в "Пулково", сообщала пресс-служба ВВСС ранее во вторник.
Компания также предупреждает, что изменения в расписании еще возможны, погода "остается сложной".