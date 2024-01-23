«История, которая произошла с котом по имени Твикс, вызывает глубокое сочувствие. Необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем. Внимание следует уделить не только ЖД перевозкам, но и всем видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Кобылкин, при комитете будет сформирована рабочая группа, включающая членов транспортного комитета, представителей РЖД и общественности, которая займется доработкой правил. В начале февраля состоятся обсуждения предложений по доработке правил перевозки домашних животных.

Председатель комитета также сообщил, что 75% владельцев собак и 50% владельцев кошек когда-либо путешествовали со своими питомцами. Согласно данным РЖД, за прошлый год было перевезено около 700 тысяч животных, а авиакомпания S7 сообщает, что более 2 тыс. питомцев перевозятся каждую неделю.

«Закон «Об ответственном обращении с животными» задал основу, а перевозчики активно включились в процесс, создавая специальные подразделения для защиты животных во время путешествий. Однако ключевую роль в дальнейшем прогрессе играют внутренние регламенты компаний и ответственное поведение самих пассажиров», — уточнил он.

В качестве примера новых решений Кобылкин привел планы РЖД по персонализации при перевозке животных. Информация о питомцах будет доступна проводникам через мобильные устройства, что позволит улучшить контроль и безопасность.

Как сообщалось, 11 января проводница выбросила из поезда дальнего следования кота Твикса на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с котом.