"Новое оборудование получат мемориальный комплекс "Музей-усадьба И.П. Павлова", музей П.П. Семенова-Тян-Шанского, расположенный в Милославском районе, Рязанский музей путешественников и Пронский краеведческий музей", — отмечает пресс-служба.
В 2023 году в Рязанской области благодаря нацпроекту "Культура" было технически оснащено 6 музеев на общую сумму более 45 млн рублей. В частности, в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина благодаря выделенным средствам открыли экспозицию "Народное искусство Рязанской земли"; новое современное оборудование получили Сапожковский краеведческий музей, Сасовский краеведческий музей, Рыбновский районный краеведческий музей, дом-музей братьев Пироговых и историко-технический музейный комплекс "Музей обороны и тыла".