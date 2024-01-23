Мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Культура". Планируется дооснастить стационарные экспозиции музеев витринами, экспозиционными стендами, модернизировать их библиотечное пространство, приобрести оборудование для работ по консервации и реставрации произведений искусства, модернизировать экспозиционно-выставочное пространство мультимедийными комплексами "Инструменты художника" и "Представь себя" (позволит посетителям примерить народный костюм Рязанской области) и др.

"Новое оборудование получат мемориальный комплекс "Музей-усадьба И.П. Павлова", музей П.П. Семенова-Тян-Шанского, расположенный в Милославском районе, Рязанский музей путешественников и Пронский краеведческий музей", — отмечает пресс-служба. В 2023 году в Рязанской области благодаря нацпроекту "Культура" было технически оснащено 6 музеев на общую сумму более 45 млн рублей. В частности, в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина благодаря выделенным средствам открыли экспозицию "Народное искусство Рязанской земли"; новое современное оборудование получили Сапожковский краеведческий музей, Сасовский краеведческий музей, Рыбновский районный краеведческий музей, дом-музей братьев Пироговых и историко-технический музейный комплекс "Музей обороны и тыла".