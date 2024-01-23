"Эта экспедиция показала, что он (омуль — ИФ) обладал в этот год почему-то высокой миграционной активностью, которой раньше не замечалось за ним: когда он стоит и стоит днями на одной и той же точке, а сейчас он почему-то стал очень быстро менять свои локации", — сказал Федотов.

Он уточнил, что гидроакустический учет омуля был проведен в дельте реки Селенги (главный приток Байкала) и впервые с 2011 года в пелагиали озера.

"Раньше считалось, что на больших глубинах он не активный, находится в полусонном состоянии, ничего ему не надо, но показало, что не так. И мы показали важность того, что надо считать и в пелагиали. В пелагиали не так, как в промысловых районах, но он там тоже находится", — сказал Федотов.

По его словам, исследование процесса распределения омуля в Байкале, его миграционных путей продолжится. В частности, в марте предполагается провести подледную гидроакустическую съемку.

"В этом году будет такая же схема съемки, то есть мы будем вести учет омуля, который не только в промрайонах, но и в пелагиале Байкала. Нас это интересует", — уточнил директор Лимнологического института.