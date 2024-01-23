Участники экологического проекта намерены создать новую сеть экотроп в горном кластере вблизи федеральной территории, места для климатолечения, организовать терренкуры и аэрарии в лесных районах среднегорья. Также планируется создание открытых круглогодичных соляриев.

"Отдельное внимание будет уделено развитию фундаментальных и прикладных научных исследований в области профилактической медицины, которые тут же смогут найти практическое применение", — говорится в сообщении.

Проект будет реализован согласно документу о сотрудничестве, который был подписан на выставке "Россия" на ВДНХ федеральной территорией "Сириус" и компаниями "Турьев Хутор Девелопмент" и группой "Мантера".

"Документ предусматривает комплексное, многостороннее взаимодействие между его участниками, которое поможет развивать экологический туризм вокруг федеральной территории "Сириус" и горнолыжных курортов, а также сформировать полноценную систему оздоровительного отдыха", — отмечается в сообщении.

На сегодняшний день Университет "Сириус" разработал 16 новых экологических троп протяженностью более 30 километров. Маршруты проходят через самые живописные места. В прибрежной зоне туристы могут увидеть реликтовые колхидские субтропические леса. Высоко в горах — альпийские луга, где большинство растений занесены в Красную книгу. В перспективе протяженность экотроп вырастет до ста километров.