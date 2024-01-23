Полеты будут выполняться два раза в неделю по заказу туроператора FUN&SUN.

Как сообщалось, с 15 февраля "Уральские авиалинии" открывают чартеры в Шарм-эль-Шейх из Волгограда. Полетная программа продлится до 9 мая.

Самолетный парк "Уральских авиалиний" сформирован из 52 Airbus семейства A320, приобретенных по договорам с иностранными лизингодателями. В декабре компания сообщала о страховом урегулировании по 19 самолетам с ирландской группой AerCap, вследствие чего лайнеры перешли в российскую собственность (что позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста из-за западных санкций). После этого перевозчик объявил об открытии рейсов по ряду международных направлений, включая Азербайджан и Узбекистан.