"Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит бережно сохранить восстановленный исторический облик главного усадебного дома, приспособленного для современного музейного использования", — говорится в сообщении.

Усадьбу в селе Мелихово Серпуховского уезда Московской губернии Антон Павлович Чехов купил в 1892 году у театрального художника Н.П. Сорохтина, перестроившего господский дом в духе собственных декораций. Планировка интерьеров имела анфиладный характер.

В 1899 г. А.П. Чехов продал свою усадьбу врачу барону Стюарту. После революции 1917 г. бывшая Чеховская усадьба была национализирована и, опустевшая, сохранялась до 1920 г., когда в Мелихово был организован совхоз. 29 января 1941 г. в Мелихове открыт музей А.П. Чехова. После окончания войны началась работа по восстановлению главного усадебного дома по проекту А.А. Афанасьева и воспоминаниям сестры писателя Марии Павловны. В 2017 году была разработана научно-проектная документация для проведения работ по реставрации. В результате проведения комплекса работ в 2018 г. удалось максимально восстановить внешний исторический облик здания.