"В 2023 году Исторический музей выиграл грант благотворительного фонда "Свет" на реализацию проекта "ГИМ. Доступно. Соучастие", главная цель которого — соучастие людей с инвалидностью в разработке музейных программ. В филиале ГИМ в Туле в рамках проекта с сентября по декабрь минувшего года проводилось обучение экскурсионной методике семи незрячих волонтёров", — говорится в сообщении.

С волонтёрами работали методисты музея, которые познакомили участников со спецификой экскурсионной работы.

Специально для экскурсий по выставке "Ars Botanica" были изготовлены тактильные модели памятников из собрания Государственного исторического музея. В прошлом году филиал ГИМ в Туле пополнился 21 тактильным экспонатом. Незрячие гиды филиала провели четыре экскурсии по выставке "Ars Botanica", одна из них была для незрячих и слабовидящих посетителей.

Всего в минувшем году в филиале Исторического музея в Туле прошло 24 мероприятия для посетителей с инвалидностью. В них приняли участие 242 человека, в том числе 114 детей с инвалидностью, отметили в пресс-службе.

Также музейщики обсудили с педагогами школ, представителями регионального отделения Всероссийского общества глухих, Тульской областной библиотеки для слепых формы работы в рамках проекта "Доступная история. Музей для всех".

Отмечалось, что постепенно будут внедряться в работу все возможные форматы работы с детьми с особенностями интеллектуального развития: мастер-классы, квесты, циклы музейных занятий.

Уже сейчас в филиале для работы с этой аудиторией есть специальные сенсорные сумки, содержимое которых помогает детям преодолевать, например, свето-шумовые трудности, если они возникают во время экскурсии.

В ходе разговора была обозначена проблема необходимости подготовки музейных специалистов региона по работе с глухими и слабослышащими. По мнению всех сторон необходим комплексный подход к подготовке музейных кадров для взаимодействия с данной аудиторией, отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор ГИМа Алексей Левыкин заявлял, что Исторический музей в последнее время очень много времени уделяет работе с инвалидами.

"ГИМ — практически единственный в стране музей, который может провести обзорную экскурсию для людей с нарушением зрения и слуха, когда люди с ограничениями по здоровью могут почувствовать руками экспонаты. В своем филиале в Туле будем расширять экспозицию тактильных предметов, предлагать разнообразные формы работы для посетителей", — подчеркивал Левыкин.

В декабре прошлого года в тульском филиале ГИМа прошел инклюзивный фестиваль "Доступная история".

Также в музее работает первая в Тульской области постоянная тактильная экспозиция "От вождя до императора: знаки верховной власти из собрания Исторического музея", в которой — копии памятников из собрания главного музея российской истории: древнее парадное оружие вождя, символы княжеской власти в Древней Руси, мемориальные вещи российских правителей, медали и монеты, царские и императорские портреты.

Всего в 2023 году филиал посетили 753 человека с инвалидностью.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.