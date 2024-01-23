Как сообщили "Интерфаксу" в краевом Минтрансе, в регионе сейчас доступен маршрут между Читой и Чарой, который обслуживает авиакомпания "Ангара".

"Компания "Аэросервис" временно приостановила внутрирегиональные перелеты в связи с несогласием на установленные тарифы. В настоящее время проводится работа по урегулированию сложившейся ситуации.Сейчас для забайкальцев доступны перелеты по маршруту Чита- Чара- Чита", — пояснили в министерстве.

Проблемы с авиаперевозками по социально значимым маршрутам в Забайкалье из-за финансирования возникали и в прошлом году. Однако "Аэросервис" возобновляла обслуживание внутрирегиональных рейсов в рамках гарантийных обязательств Минтранса региона.

На текущий год стороны по тарифам не договорились. Авиаперевозчик отметил, что соглашение с министерством отсутствует.

"Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и авиакомпания "Аэросервис" соглашение о перевозке пассажиров по социально значимым маршрутам в Забайкальском крае на 2024 год не заключали", — уточнили "Интерфаксу" в компании "Аэросервис".

Ситуацией заинтересовалась Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, которая организовала проверку.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось, в прошлом году региональная служба по тарифам и ценообразованию приняла позицию авиакомпании и установила тарифы, позволяющие выполнять авиарейсы безубыточно. Предусмотренных бюджетных средств оказалось недостаточно, поэтому региональный авиаперевозчик приостанавливал полеты до урегулирования ситуации.