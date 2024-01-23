«Этот объем инвестиций позволит построить 55 км новых горнолыжных трасс, увеличить номерной фонд на 9000 мест, привлечь в туризм более 2 тысяч новых сотрудников. Суммарный турпоток за прошлый год в горный кластер группы «Мантера», который включает Курорт Красная Поляна и курорт «Архыз, составил более 2 млн туристов. При этом количество «летних» туристов в горы сопоставимо, а порой даже превышает количество «зимних», — сказал он на экспертной сессии «Горы России: тренды и перспективы развития» в рамках Дня спорта и туризма на выставке «Россия»

Генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева заметила, что событийный туризм становится новым драйвером развития горнолыжных курортов. По ее словам, мероприятия Курорта Красная Поляна привлекли в этом году более 100 тыс. человек, а выручка от них в 2023 году выросла в 1,5 раза.

Как отметил Трукшин, в связи с этим при разработке мастер-плана курорта «Архыз» было принято решение о создании новой туристической деревни «Фестивальная».

«Она станет территорией детства, спорта, ярких событий и образования. Здесь планируется организовать фестивально-парковую зону, летние кинотеатр и амфитеатр с лекториями, федеральный детский горноклиматический центр, скейтпарк, открытые и крытые площадки для спортивных и массовых мероприятий, а также автокемпинг и многоуровневые парковки. Здесь же будут расположены парк-отель и шале Ski-in & Ski-out с банным комплексом и апартаментами», — пояснил он.

Исполнительный директор АО «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев заметил, что интерес инвесторов к развитию горных курортов быстро растет. Он рассказал, что еще 5 лет назад найти инвесторов на курорты Северного Кавказа было сложной задачей, а сейчас в горном кластере в СКФО крупные российские отельные бренды готовы вложить порядка 39 млрд руб. в строительство гостиничных комплексов и создание туристических сервисов. Активно идут частные инвесторы и в создание ресторанов, спорткомплексов. Впервые резиденты появились у высокогорного «Эльбруса».