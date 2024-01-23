"Поступил вопрос о детских экскурсиях по региону. Просят возобновить социальные сертификаты для путешествия школьников по Калининградской области. Это уникальная возможность для ребят, которые проживают в сельской местности. Насколько я знаю, такие экскурсии на этот год запланированы. Но сейчас уточню у Андрея Ермака (министра по культуре и туризму региона — ИФ)", — сказал Алиханов.

В процессе прямого и открытого разговора губернатора и министра была подтверждена информация главы региона о продолжении программы бесплатных экскурсий для школьников.

"В этом году на программу из регионального бюджета будет выделено 10 млн рублей. В результате порядка 2 тыс. школьников смогут совершить бесплатные путешествия по области в рамках организованных экскурсий", — заключил Алиханов.

Как сообщалось, социальные сертификаты для путешествия школьников по Калининградской области были введены осенью 2022 года, затем программа была продолжена в 2023 году. Она оказалась очень популярной и востребованной.

В 2023 году в регионе число туроператоров, предлагающих экскурсии в рамках проекта, увеличилось с 10 до 12. Путешествие по области совершили более 4 тыс. учащихся 6-9 классов. Их сопровождали профессиональные экскурсоводы, путешествие предусматривало одну ночёвку в гостинице не ниже "три звезды" и двухразовое горячее питание.

Экскурсионная программа охватывает все муниципальные образования и практически все самые известные туристические достопримечательности области.

Опыт прошлого года показал, что школьники из приморских муниципалитетов с большим удовольствием едут на экскурсии на восток области, а те, кто живет в глубинке, наоборот, хотят увидеть ту же Куршскую косу. При этом особое внимание уделяется истории региона и краеведению.