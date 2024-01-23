"Фестиваль пройдет в Доме российской кухни с 15:00 до 19:00. Каждый час для посетителей выставки будут проводить семейные мастер-классы с последующей дегустацией. Участники смогут приготовить карамель, сорбет, зефир и даже попробовать свои силы в приготовлении шоколадного фонтана. А в основе всех этих блюд будут карельские ягоды", — говорится в сообщении.

Посетители смогут продегустировать продукцию производителей региона. Среди вкусных экспонатов — мармелад, варенье, зефир, карамель, сорбеты из карельских ягод. К сладостям гостям предложат ягодный морс и иван-чай.

Как отмечают организаторы, особенно в этот день повезет посетителям с "ягодными" фамилиями: 2 февраля их ждут сладкие подарки на стенде Карелии в 75-м павильоне. Там будет организована детская программа, а в 14:00 состоится розыгрыш турпутевок в республику.

Кроме того, с 30 января по 4 февраля в 48-м павильоне вновь будет представлена продукция сельхозпроизводителей республики.

"В эти дни посетители смогут продегустировать и приобрести рыбные и ягодные деликатесы — варенье из карельских ягод, основы для морсов, ягодный мармелад и пастилу, соусы и приправы, чернику, бруснику и клюкву в шоколадной глазури. Среди гостей разыграют призы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, карельская кухня каждую неделю занимает место в тройке самых востребованных среди посетителей выставки "Россия". Продажи традиционных блюд республики с начала работы на ВДНХ Дома российской кухни превысили 20 млн рублей.

Самыми востребованными позициями в карельском меню остаются калитки, блюда из форели, а также дичь — оленина, лосятина и т.д.

Популярностью пользуются и товары ремесленников Карелии на площадке "Универмаг": изделия из кожи в этническом стиле, браслеты, сумки, ежедневники, ремни, рукавицы, украшенные техникой золотного шитья, броши, браслеты, серьги, изделия из шунгита и карельской березы.

Всего сувенирной продукции за время работы площадки реализовано более чем на 500 тыс. рублей.

Экспозиция Карелии под слоганом "Сохраняя традиции, мы строим будущее" открылась 4 ноября 2023 года в павильоне N75 выставки "Россия", которая проводится по указу президента РФ в Москве. На площадке ВДНХ свои достижения представляют 89 российских регионов, крупнейшие корпорации и предприятия, а также государственные ведомства.