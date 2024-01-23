«Всего «дорожная карта» насчитывает 15 пунктов. Она разработана по предложениям предпринимательского сообщества. По каждому из них готовятся нормативные акты, значительную часть которых планируется разработать в 2024 году», — поясняется в сообщении пресс-службы правительства.

«Так, например, на апрель 2024 года запланировано принятие акта правительства, который позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение «Госуслуги». Кроме того, российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по своему заграничному паспорту вне зависимости от места их постоянного проживания», — сообщает пресс-служба.

В апреле в правительство также планируется внести проект федерального закона, вводящего понятие «горнолыжный комплекс».

«Этим законопроектом будет установлен перечень объектов инфраструктуры горнолыжных комплексов. Среди них – горнолыжные трассы, канатные дороги, системы создания искусственного снега, гостиницы, пункты общественного питания и проката инвентаря, а также другие объекты, необходимые для функционирования горнолыжных комплексов», — говорится в сообщении.

Дорожная карта включает и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые планируется внести на рассмотрение в правительство в сентябре 2024 года. Они установят ответственность за нарушения законодательства для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Те из них, кто будет работать, не имея соответствующей аттестации, заплатят штраф.

«Утвержденная «дорожная карта» позволит аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса и обеспечить прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов», — подчеркивают в пресс-службе кабмина.