В разных локациях парка "Зарядье" будет организовано порядка 15 выставочных проектов, в том числе выставки в Старом Английском дворе, приуроченные к юбилеям Менделеева, Гоголя и художника Александра Дейнеки, сообщил Собянин.

В Подземном музее весной откроется экспозиция предметов искусства из коллекции художника Ивана Глазунова, выставка, посвященная путешественнику Федору Конюхову, а к новогодним праздникам — выставка-история о персонажах русских сказок.

В своем блоге мэр отметил, что Москва занимает одно из первых мест в мире по количеству музеев и выставочных залов — всего их более 450. А с 2011 года в столице было открыто 13 новых музейных площадок, и 13 экспозиций были полностью обновлены.

Московский государственный объединенный музей заповедник "Коломенское — Измайлово" в 2024 году планирует представить 30 выставочных проектов. Один из них — "Кижи. Небесное послание", для которого специально из Кижей будут привезены подлинные иконы северных часовен. Там же в этом году пройдёт выставка "Часовая кладовая", которая познакомит посетителей с различными часами — от старинных солнечных до современных "умных" устройств. Среди представленных механизмов — работы талантливых русских часовщиков, в том числе Ивана Кулибина.

Музей-заповедник "Царицыно" в этом году планирует провести реэкспозицию в честь 295-летия со дня рождения Екатерины II: в одном из залов Большого дворца будет развернута выставка-поздравление императрицы. Также музеем запланирован большой выставочный проект "Люди и фонды", приуроченный к 40-летию со дня основания этого музея-заповедника.

Московский музей современного искусства (ММОМА), который в этом году отмечает 25-летний юбилей, подготовит выставочный проект "ММОМА — 25!". Посетители узнают об истории создания музея, каждой площадке и о направлениях деятельности музея. Выставка представит уникальные работы зарубежного и отечественного искусства XX-XXI веков из коллекции музея, а также новые поступления в коллекцию ММОМА. В сотрудничестве с Китаем в этом году ММОМА реализует два масштабных проекта — персональную выставку художника Ма Кэ, а также сборную экспозицию работ представителей современного китайского искусства из собрания Александра Чистякова.

Новые экспозиции представит Музейный город ВДНХ. Так, в центре "Космонавтика и авиация" запланировано открытие новой выставки "За гранью фантастики", посвященной истории научной фантастики и влиянию этого феномена на формирование настоящего и будущего.

В августе в павильоне "Рабочий и колхозница" откроется выставка "Через миры и века", посвященная 85-летию ВДНХ. Экспозиция проиллюстрирует роль главной выставки страны в массовой культуре, ее яркую трансформацию от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки к главному культурному и развлекательному месту столицы, добавил мэр.