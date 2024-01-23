В Санкт-Петербурге до 13:00 ожидается продолжение штормового ветра. Из-за сильных боковых порывов прибытие и вылет части рейсов могут быть изменены, говорится в сообщении.

Ночью на запасной аэродром уходили 22 рейса, они вернулись в "Пулково".

"Решения о вылете и посадке рейсов принимались экипажами воздушных судов, исходя из фактических метеоусловий, технических характеристик воздушных судов и уровня подготовки экипажей", — уточняет пресс-служба.

22 января пресс-служба ВВСС сообщала, что в Петербурге до 6 утра вторника прогнозируются сложные погодные условия, из-за порывов сильного бокового ветра прибытие и вылет рейсов задерживаются, в расписании возможны изменения.

В ночь на вторник Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что из-за метеоусловий "Пулково" приостановил отправку и прием авиарейсов.