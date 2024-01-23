Рейсы будут выполняться по четвергам на самолетах Superjet 100, время в пути составит 1 час 40 минут.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, весной 2023 года "ИрАэро" выполнила несколько рейсов в Маньчжурию, но из-за низкой загрузки свернула дальнейшую программу полетов.

В настоящее время нет прямых рейсов, соединяющих Иркутск и Маньчжурию

"ИрАэро" базируется в Иркутске, выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.