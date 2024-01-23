Согласно данным на сайте авиаперевозчика, полеты будут выполняться дважды в неделю самолетами Boeing 737-800.

Так, из Махачкалы в Томск самолеты будут отправляться по понедельникам и пятницам поздним вечером (по местному времени) и прибывать в Томск ранним утром (по местному времени) следующего дня. Время в пути составит 4 часа 10 минут. Из Томска рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам в утреннее время, время в пути составит 4 часа 35 минут.

Согласно данным на сайте Росавиации, рейс Томск — Махачкала является субсидируемым. Томская область и Республика Дагестан софинансируют по 25%.

В предыдущие годы полеты Томска в Махачкалу не выполнялись.

Аэропортами базирования для Nordwind являются московское "Шереметьево", аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Перми, Казани, Новокузнецка.