«В 2023 году остров принял 1,3 млн иностранных туристов. Мы на 95% восстановили допандемийный турпоток – в 2019 году Маврикий посетили 1,39 млн туристов из-за рубежа. Из России в прошлом году приехали 14,5 тыс. туристов. Это на 30% больше, чем в 2019 году, а общий турпоток из стран СНГ составил 18 тысяч», — сказал он на воркшопе, организованном MTPA для российских туроператоров.

По словам Бундхуна, цель управления по туризму на 2024 год – удвоить число туристов из России.

«Первый рынок для Маврикия Франция, откуда в прошлом году приехало 270 тыс. туристов. Это связано с тем, что все маврикийцы говорят по-французски, и нет языкового барьера. Вы можете подумать, что российский показатель в 14,5 тысяч это немного, но в 2022 году не было никакой маркетинговой активности по продвижению направления. Поэтому в этом году мы решили открыть представительство MTPA и вкладываться в развитие российского рынка как рынка-поставщика туристов. Наша цель на 20224 год — удвоить эти цифры», — подчеркнул он.

«Аэрофлот» 23 декабря прошлого года открыл прямые рейсы на Маврикий. Бундхун заметил, что до Нового года было выполнено лишь два рейса, а значит почти все российские туристы в 2023 году прибыли на остров стыковочными рейсами, в основном Turkish Airlines и Emirates.

Глава MTPA добавил, что россияне – на втором месте по тратам на острове после граждан Саудовской Аравии.

Маврикий — островное государство в Индийском океане, к востоку от острова Мадагаскар. Добраться от одного конца острова до другого можно за полтора часа. Население составляет 1,3 млн человек. На острове используются английский, французский и креольский языки. Остров принимает туристов круглогодично, но температура зимой и летом различается — зимой, с мая по октябрь, на острове чуть холоднее.

Туризм — третья по значимости отрасль экономики Маврикия, в нем заняты около 100 тыс. человек, то есть почти 10% населения острова. Здесь более 110 сертифицированных отелей и около 7 тыс. доступных для аренды туристами домов и квартир.

Маврикий – популярное место для занятия активными видами спорта. На воде это кайтсерфинг, дайвинг, серфинг, каякинг, парасейлинг. На суше туристам предлагают гольф, трекинг, велопрогулки, зиплайны. Кроме того, здесь хорошо сохранилось колониальное наследие – замки и другие объекты.