«С 9 февраля мы начнем выполнение трех еженедельных рейсов из Москвы на Маврикий. В результате рейсы будут выполняться по средам, пятницам и субботам из Москвы и по четвергам, пятницам и субботам из Маврикия на Boeing-777 в трехклассной компоновке. И мы продлеваем рейсы на Маврикий до 12 мая 2024 года. Продажи билетов открыты. С конца летнего расписания планируем выполнять рейсы на Airbus A350», — сказала она на воркшопе, организованном офисом по туризму Маврикия для российских туроператоров.

«Аэрофлот» запустил рейсы из Москвы в столицу Маврикия Порт-Луи 23 декабря. Прямого авиасообщения с островом не было 25 лет.

Посол Маврикия в республике Хесвар Джанке, в свою очередь, пригласил российских туристов отдыхать на остров.

«Я рад пригласить всех граждан России отдохнуть на Маврикии. Россияне — желанные гости на острове Маврикий, где им предлагают не только отдых, но и возможность инвестиций, в том числе покупки недвижимости, и получения банковских услуг», — сказал он.