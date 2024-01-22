"Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу информирует о выявлении двух случаев оспы обезьян у туристов, прибывших из Китая. Заболевание диагностировано у двух мужчин, вернувшихся из туристической поездки в административный округ Гонконг (Китайская Народная Республика)", — сообщили в региональном управлении ведомства.

Уточняется, что заболевшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Также определен круг контактных лиц, которые находятся под медицинским наблюдением.

"Возможность дальнейшего распространения инфекции предотвращена", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Кроме того, в РФ сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе. Обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания.

При этом, в ведомстве отметили, что "с учетом туристического сезона риски завоза оспы обезьян существуют".

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи — сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При лёгком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.