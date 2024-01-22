"Глава ведомства поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге в Кирове. По факту произошедшего и.о. руководителя Центрального МСУТ СК России Перепелицыну А.А. поручено организовать процессуальную проверку и представить доклад", — говорится в телеграм-канале ведомства.

11 января проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым.

Питомец находился в поезде легально: на кота была оформлена багажная квитанция, и он ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. Хозяева кота обратились в правоохранительные органы. Однако сотрудниками внутренних дел было отказано в возбуждении уголовного дела.