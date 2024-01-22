"Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб", — говорится в петиции.

Авторы петиции отметили, что проводница сознательно выбросила кота на станции, в итоге по предварительному заключению животное погибло от укусов собак и обморожения.

"Со слов одной из проводниц у каждого проводника есть Устройство Контроля Электронных билетов (УКЭБ/СИОП), в котором видно, кто из пассажиров проезжает с животным и в каком вагоне", — подчеркивается в петиции.

11 января проводница поезда "Екатеринбург – Санкт-Петербург" во время стоянки в Кирове выкинула на мороз кота, который сбежал из переноски и бродил по вагону. 20 января волонтеры обнаружили тело животного в снегу около железнодорожного переезда.

В Кировском линейном отделе МВД на транспорте сообщили, что проводница опросила пассажиров, но не нашла хозяина кота и решила, что животное случайно оказалось в поезде во время стоянки. В ведомстве отказались возбуждать уголовное дело по ст.330 УК РФ ("Самоуправство") в связи с отсутствие состава преступления.

В РЖД и ФПК извинились перед владельцами кота за его гибель и сообщили, что по факту инцидента было проведено служебное расследование.

В РЖД также сообщили, что запретят проводникам высаживать животных из поездов. В случаях, когда в вагонах будут находить животных, их будут передавать работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.