"Мы предлагаем регулировать не оказание гостиничных услуг в гостевых домах, а ввести новый вид услуги. Во-первых, это будет соответствовать жилищному кодексу. Мы не будем вводить в заблуждение потребителя, потому что услуги в гостинице более вариативны и квалифицированны. Гостевой дом – это, как правило, семейный бизнес. И если мы ограничиваем номерной фонд 15 номерами, то не стоит ожидать, что там появится большой бассейн или большой спа-центр", — пояснил он, выступая на "круглом столе" комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Кроме того, в РСТ предлагают урегулировать в рамках законопроекта не только те гостевые дома, которые находятся в собственности физлиц, но и в собственности юрлиц.

В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры Наталья Костенко заявила, что для гостиничных услуг и услуг, которые будут оказываться в гостевых домах, не нужно разграничение.

"Министерство установит перечень урезанных услуг для гостевых домов. Но это те же услуги, что и в гостиницах", — подчеркнула она.

В декабре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по легализации гостевых домов в России. Законодательная новелла предусматривает проведение эксперимента с 1 апреля 2024 до 31 декабря 2026 года. Второе чтение законопроекта запланировано в начале 2024 года.