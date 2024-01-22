"Латвийский депутат Эдмундс Юревицс, возглавляющий фракцию "Новое Единство", потребовал от эстонско-латвийского перевозчика Ecolines прекратить возить пассажиров в Россию, а вместо этого сосредоточиться на маршрутах по Латвии", — пишет издание.

По словам Юревицса, в то время как латвийский МИД призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Белоруссию, Ecolines ставит туда автобусные рейсы. Он считает, что это неприемлемо, как с этической, так и с геополитической точки зрения, поэтому Ecolines должен отказаться от российского направления.

Как отмечает газета, депутат призвал Минтранс Латвии оценить необходимость внесения нужных изменений в нормативные акты.

Между тем, более 80% капитала компании принадлежит эстонскому бизнесу и только 9,86% — бизнесменам из Латвии.

Ранее сообщалось, что автобусный перевозчик Ecolines с 1 февраля начнет выполнять по два прямых ежедневных рейса между Петербургом и Ригой.