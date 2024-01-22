"Старинные усадьбы и дворцы, древние крепостные стены и монастыри — воронежцы и гости столицы Черноземья могут совершить своего рода путешествие по России и полюбоваться всемирно известными памятниками архитектуры", — говорится в сообщении.

Так, на золотой монете номиналом 10 тыс. рублей изображен Новодевичий монастырь — один из старейших в Москве. Диаметр монеты достигает 10 см. Ее рельефная композиция раскрывает панораму монастыря.

На серебряной монете номиналом 25 рублей можно увидеть здание Эрмитажа — одного из самых посещаемых музеев в мире. Художники-медальеры досконально передали детали его фасада, украшенного двухъярусной колоннадой и барочной лепниной.

На еще одной 250рублевой серебряной монете номиналом 25 рублей представлено непосредственно главное здание Банка России, которое расположено на Неглинной улице столицы. В конце XIX века это было единственное сооружение в Москве, построенное специально для банковского учреждения.

"Памятные монеты — коллекционная редкость. Наши фотовыставки дают возможность познакомиться с работами художников-медальеров — рассмотреть изображение в мельчайших деталях и оценить то поистине ювелирное мастерство, с которым они переносят монументальные образы на маленькую поверхность", — приводятся в сообщении слова эксперта воронежского отделения Алины Паршиной.

Фотовыставка продлится до 20 февраля. Она проходит в ТРЦ "Галерея Чижова". Вход на выставку свободный.