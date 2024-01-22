Депутаты на заседании в понедельник обсудили вопросы, связанные с произошедшим в ночь на 21 января крупным пожаром и его последствиями в здании Центрального выставочного зала в Сухуме.

В заявлении, принятом по итогам заседания, отмечается, что "компетентные органы должны провести тщательное расследование случившегося и уделить особое внимание колоссальному ущербу, нанесенному пожаром историко-культурному наследию народа Абхазии".

Парламентарии считают, что "уровень господдержки учреждений, деятельность которых связана с задачами сохранения истории и культуры Абхазии, должен возрасти до полноценного обеспечения их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями безопасности".

Депутаты назвали невосполнимой утратой для культурного достояния государства гибель художественных произведений из фонда Национальной картинной галереи.

Ранее исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр сообщила, что в результате пожара, произошедшего в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуме, по предварительным данным, сгорело более 4 тыс. картин.

По ее словам, около 200 картин абхазских художников уцелели, они перенесены в здание Абхазского драматического театра.

По факту пожара, имевшего место в ночь на 21 января в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии, следственное управление Генпрокуратуры Абхазии начало процессуальную проверку в порядке статей 143 и 144 УПК республики.