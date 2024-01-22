"В январе 2024 года руководством авиакомпании "Сибирь" объявлено о начале процедуры сокращения штатной численности работников, осуществляющих трудовую деятельность в Московской области", — говорится в сообщении.

Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения авиапредприятием трудового законодательства, а также предоставления работникам организации гарантий при проведении указанных организационных мер.

В авиакомпании на запрос "Интерфакса" пока не ответили.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники ранее писала, что S7 решила сократить численность летных экипажей в Москве, а также сотрудников московского офиса. Решение вызвано снижением числа рейсов из столицы из-за простоя части лайнеров Airbus A320/А321neo на фоне проблем с двигателями. В этих условиях S7 концентрируется на своем хабе в Новосибирске, где меньше конкуренции с другими крупными игроками, отмечало издание.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа.