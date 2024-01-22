"Дети и взрослые посетители музея станут средневековыми поварами и приготовят по старинному рецепту запеченные кундюмы с постной начинкой. Участники кулинарных занятий узнают о традициях русской кухни эпохи Куликовской битвы и особенностях землепашества на Первом ратном поле", — сказала Котикова.

По ее словам, участники интерактивного кулинарного занятия смогут научиться замешивать упругое тесто и формировать кундюмы. А пока пельмени с постной начинкой будут томиться в печи, дети и взрослые посетители узнают, когда на территории современной Тульской области появились поселения первых славян, что выращивали на Куликовом поле наши предки и почему соль в русском Средневековье была одним из самых дорогих товаров.

Также посетители Музея-лаборатории в игровой форме постигнут азы земледелия — научатся отличать по колоскам и зернам рожь, пшеницу и овес.

Завершением познавательной музейной встречи станет дегустация печеных кундюмов и ароматного чая из трав, которые растут на территории музея-заповедника "Куликово поле", добавила представитель музея.

Верующие люди на Руси соблюдали пост большую часть года. Мясные и молочные продукты они заменяли рыбой, овощами, фруктами, грибами и ягодами и готовили из них сытные, питательные блюда. В XV веке на столах крестьян и состоятельных людей появились кундюмы или кундюбки.

Их российский ученый, историк, географ, журналист и автор книг по кулинарии Вильям Похлебкин в "Кулинарном словаре" называет "заменой пельменей в постном монашеском столе" и "ответом церкви на языческие пельмени".

Еще одно важное отличие средневековых кундюмов от современных пельменей — способ приготовления. Кундюмы лепят, запекают в духовке и вслед за тем томят в бульоне в глиняном горшочке.

Кундюмы упоминаются во многих литературных источниках — например, в "Домострое" и в письменном памятнике начала XVII века — "Роспись царским кушаньям". Один из последних рецептов постных пельменей с грибной начинкой был опубликован в книге тульского помещика и литератора Василия Левшина "Русская поварня". В ней автор рассказывает, что в начинку кундюмов кладут обжаренные в растительном масле грибы и разваренное сарацинское пшено. Этот злак завезли из Средней Азии в Россию при Петре I, а с конца XIX века мы знаем его как рис.

Постные пельмени очень любила российская императрица Екатерина II. Однако после нелепой случайности, которая однажды произошла с ее сыном Павлом I, кундюмы были преданы забвению вплоть до ХХ века.

Рецепт кундюмов по средневековым источникам возродил Вильям Похлебкин. В "Большой энциклопедии кулинарного искусства" автор упоминает в качестве начинки кундюмов рис и гречку. Это описание постных пельменей и взяли за основу повара музея-заповедника "Куликово поле".

Ранее сообщалось, что проект "Кухня Куликова поля, или История на вкус" музея-заповедника "Куликово поле" признан одним из лучших в сфере туризма.