Как говорится в сообщении регулятора, операторам самолетов 737-900 ER рекомендовано визуально проверить крепления, чтобы убедиться в их надлежащем функционировании.

"Лайнеры 737-900 ER не относятся к серии новых MAX, но используют дверные крепления аналогичной конструкции", — отмечают в FAA.

Согласно данным Boeing, компания поставила клиентам 505 самолетов серии 900 ER. Среди крупнейших операторов этих лайнеров — авиакомпании United Airlines, Alaska Air, Delta Air Lines, а также Korean Air, индонезийская Lion Air и израильская El Al.

В начале января самолет Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет от Boeing в ноябре 2023 года.

Вслед за инцидентом FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов Boeing 737-9 MAX в воздушном пространстве США и их эксплуатацию американскими авиакомпаниями. Решение FAA затронуло 171 самолет Boeing.